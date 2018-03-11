Колосков: Великобритания намерена отобрать право ЧМ-2018 в России

Вчера, 20:43

Руководитель РФС Вячеслав Колосков уверен, что Англия намерена любой ценой отобрать у России право на проведение ЧМ-2018. Этот замысел мотивируется стремительным намеком на запрет въезда в страну из-за политического конфликта.

Сам Колосков абсолютно не скрывает преднамерение Англии помешать проведению ЧМ-2018 в России. Они стараются как можно больше и ярче бросить тень на это мероприятие, которое запланировано на территории РФ. Британские представители реализуют свой план, мотивируя отказ въезда на территорию российского государства в связи с политическими мотивами.

Таким образом, они преследуют цель отговорить как можно больше болельщиков из других стран не ехать на ЧМ-2018. На страницах зарубежных СМИ даже появилась ранее информация о том, что власти Великобритании уговаривают своих партнеров отказаться от посещения РФ в рамках ЧМ-2018.