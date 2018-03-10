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Мутко: Иностранные болельщики выкупили почти 50% билетов на ЧМ-2018

Вчера, 22:01

Виталий Мутко сегодня рассказал, что иностранные болельщики выкупили практически 50% всех билетов на предстоящие матчи ЧМ-2018.

Он также рассказал, что россияне отстают всего на 1% от своих иностранных "коллег". Отмечается, что в разных регионах, где будут проходить матчи мундиаля, статистика различается. Мутко уверен, что цифры ещё могут поменяться, так как много иностранцев приедут в различные российские города без билетов, насладиться праздничной атмосферой, познакомиться с русской культурой и поддержать свои сборные. Мутко рассказал, что в Воронеже будет много граждан из Швейцарии, а в Ставропольский край приедут сразу болельщики из двух стран. Он отметил, что в каждом регионе у властей есть чёткое понятие, сколько необходимых мест нужно предоставить иностранцам и соотечественникам, постоянно ведётся специальный мониторинг.


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