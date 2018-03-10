«Ростов-Арена» получила снимок из космоса

Вчера, 21:13

В Сети появились снимки стадионов предстоящего ЧМ-2018, которые сделали из космоса. В числе них и «Ростов-Арена», которой предстоит принять несколько матчей мундиаля.

Фото сделаны с применением камеры с высоким разрешением. «Ростов-Арена» не обделена вниманием фотографов.

Стадион смогут посетить до 45 тысяч зрителей. Его строительство стартовало в 2012 году. В конце прошлого года было объявлено о том, что он является полностью готовым к эксплуатации.

Стоимость постройки оценивается специалистами в 19 млрд рублей. Проведение первой игры на этой арене ожидают 15 апреля. Ростовчане с нетерпением ожидают этой даты, чтобы оценить достоинства новой арены, которая появилась в их городе.

Среди международных сборных первыми опробуют газон нового ростовского стадиона сборные Бразилии и Швейцарии.

После этого болельщики Ростова смогут посмотреть поединки Уругвая с Саудовской Аравией (20 июня), Мексики и Кореи (23 июня) и Хорватии с Исландией (25 июня).

В ходе них подтвердится, как красивый вид из космоса соответствует реальному состоянию данного спортивного сооружения.