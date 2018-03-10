Лионель Месси выложил в Сеть фото новорожденного сына

Сегодня, 19:25

Нападающий футбольного клуба «Барселона» и национальной сборной Аргентины по футболу Лионель Месси опубликовал в свои социальные сети фотографию своего третьего новорожденного сына. Мальчика родители назвали Чиро.

Публикацию с фотографией Месси подписал словами приветствия. Футболист благодарен Богу за то, что роды прошли отлично. У матери Чиро и у самого младенца сейчас всё хорошо. Все родственники мальчика очень рады его рождению.

Стоит отметить, что Чиро стал третьим сыном для Лионеля Месси. Ранее у футболиста и его супруги Антонеллы родился мальчик Маттео и Тиаго.

Известно, что из-за рождения сына нападающий не будет принимать участие в сегодняшней встрече футбольного клуба «Барселона» и клуба «Малага». Их матч пройдёт в рамках чемпионата Испании.