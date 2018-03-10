Луис Адриано травмировался на тренировке ФК «Спартак»

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Бразильский нападающий Луис Адриано травмировался на тренировке футбольного клуба «Спартак» во время столкновения с вратарём Александром Селиховым.

В сети появилась информация о том, что во время двухсторонки «Спартака» Луису Адриану понадобилась медицинская помощь. Форвард неудачно столкнулся с голкипером. Неизвестно, вернулся ли футболист обратно в игру или нет, также нет данных о серьёзности полученной травмы. Как сообщается, Адриано вызвал врачей спустя только 15 минут с начала тренировок.

Занятия футболистов футбольного клуба «Спартак» в преддверии 22-го тура чемпионата РФ с «СКА-Хабаровск» проходят на стадионе «Открытие Арена».