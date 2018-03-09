Матч «Тур» - «Валансьен» отменили из-за смерти 18-летнего футболиста

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18-летний полузащитник команды «Тур» Тома Родригес, который выступал в составе игроков до 19 лет, скончался во сне. Из-за этого перенесли матч «Тур» - «Валансьен».

Тома Родригес умер во сне в ночь с 8 на 9 марта. Причины смерти не уточняются. В результате футбольный матч второго по силе дивизиона чемпионата Франции, который должен был состояться 9 марта, будет перенесен на другую дату. К тому же, ближайшие игры тура в Лиге 1 и Лиге 2 начнутся с минуты молчания. Клуб «Тур» выступил с официальным заявлением, в котором соболезнует родственникам и друзьям талантливого игрока.

Родригес перешел в «Тур» из «Плато» в прошлом сезоне. За последние пять дней это уже второй случай смерти футболиста. Ранее 4 марта погиб во сне капитан итальянской «Фиорентины» Давиде Астори.