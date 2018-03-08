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Слуцкий: Березуцкие и Игнашевич до сих пор лучшие

Сегодня, 17:06

Экс-тренер ЦСКА и сборной России футбола Слуцкий заявил, что Березуцкие и Игнашевич продолжают оставаться ведущими центральными защитниками в России. Они понимают, насколько можно быть конкурентоспособными на более высоком уровне.

"Мне показалось, Василий всё и так предельно ясно пояснил, когда давал в интервью. Моя позиция проста. Берузуцкие, а также Сергей Игнашевич являются самыми видными", - рассказывает Слуцкий.

Он отмечает, нужно уважать выбор братьев Березуцких.

"Они на протяжении всей карьеры доказывали, что имеют право называться самыми успешными, не давая сомневаться в своём партиотизме и любом желании помогать, если бы это было необходимым", - добавляет специалист.

Ранее сообщалось, что братья Березуцкие окончательно решили завершить свою карьеру в сборной России.


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