Вальдерамм: ЧМ-2018 будет самым великим

Вчера, 23:17

Звезда мирового футбола Карлос Вальдеррама уверен, что ЧМ-2018 в России станет самым великим событием. Ведь эта страна уже ранее показала свой приоритет на Кубке конфедераций.

Бывший игрок сборной Колумбии Вальдеррама уверенно высказался по поводу предстоящего спортивного события мирового масштаба, которое состоится уже через несколько месяцев в России. По прогнозам футболиста, ЧМ-2018 станет самым великим мероприятием в мире. Вальдеррама с нетерпением ожидает начала футбольного соревнования.

Он подчеркнул, что в России все пройдет на высшем уровне. Ведь это государство уже имело честь принимать участие в Кубке конфедераций. В рамках этого состязания российские спортсмены показали свое превосходство, так что у Карлоса по поводу ЧМ-2018 абсолютно нет переживаний. Единственное, что тревожит легенду мирового футбола – ожидание заветного дня старта.