Судья футбольного матча в Брянской области спас от гола одну из команд

Сегодня, 17:00

Курьезный эпизод произошел во время футбольного матча 1/16 финала кубка Брянской области. Судья предотвратил животом гол в ворота «Шторма» (Брянск), а потерпевшие от нелепой случайности игроки «ПолПинки» (Большое Полпино) впоследствии крупно проиграли поединок.

Забавный инцидент произошел 4 марта в городе Сельцо. Футболисты команды «ПолПинка» разыграли мяч с аута, моментально нанеся удар по воротам брянского «Шторма». Кожаный «снаряд» полетел в угол ворот в полной недосягаемости для вратаря. Однако гола не произошло, так как на пути мяча оказался живот арбитра. В итоге, «Шторм» выиграл «ПолПинку» со счетом 7:3, уверенно пройдя в 1/8 кубка Брянской области.

Видео забавного случая на футболе активно набирает просмотры в YouTube, превращая неловкого судью в знаменитость.