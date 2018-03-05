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Похороны футболиста Давида Астори пройдут 8 марта

Вчера, 20:57

Прощание с футболистом "Фиорентины" Давиде Астори проведут в среду, а хоронить спортсмена будут в четверг, 8 марта.

На официальной странице итальянского футбольного клуба "Фиорентины" в Twitter разместили сведения, согласно которым, 7 марта проведут церемонию прощания со скоропостижно погибшим футболистом из сборной Давиде Астори в Коверчано, где его кремируют, а уже 8 марта в Санта-Кроче пройдут похороны спортсмена. Сообщается, что завтра судмедэксперты проведут вскрытие скончавшегося футболиста, после чего его тело будет доставлено во Флоренцию.

Напомним, что вчера в "Фиорентине" сообщили о смерти 31-летнего защитника Давиде Астори. Он скончался во сне, в ночь с субботы на воскресенье в гостинице Удина, накануне встречи с ФК "Удинезе" в рамках чемпионата Италии серии А. Первоначальной версией следствия была естественная смерть из-за остановившегося сердца, однако сегодня было возбуждено уголовное дело за непредумышленное убийство.


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