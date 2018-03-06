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«Кельн» извинился за оскорбления голкипера «Штутгарта» и семьи погибшего футболиста Энке

Сегодня, 01:45

Представители ФК «Кельн» (Германия) извинились за оскорбления Рон-Роберта Цилера, голкипера «Штутгарта» и семьи Роберта Энке, погибшего футболиста. Соответствующая информация расположена на официальном сайте футбольного клуба.

Согласно сообщению представителей футбольного клуба «Кельн», поведение болельщиков принято неприемлемым и поддается осуждению. ФК не принимает участия в этой злобной враждебности по отношению к Рону-Роберту Цилеру и извиняется за подобное. Также извинения были принесены семье погибшего Роберта Энке.

В клубе рассказали, что будут проведены мероприятия по идентификации личности злоумышленников, после в их отношении примут определенные меры. Не исключается, что в проверке будут принимать участие сотрудники правоохранительных органов.


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