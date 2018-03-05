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В Нидерландах во время футбольной встречи подрались фанаты и игроки

Сегодня, 14:36

В Нидерландах во время футбольной встречи клубов «Гоу Эхед Иглас» и «Де Графсхап» болельщики стали зачинщиками драки с игроками.

К моменту драки клуб «Де Графсхап» выигрывал у соперника со счётом 4:0. В этот момент поклонники-хулиганы проигрывающего клуба «Гоу Эхед Иглас» решили напасть на футболистов.

                           

Известно, что в случившейся потасовке принимали участие всего пару футбольных фанатов. Утихомирить их постарались несколько игроков и несколько стюардов. После происшествия полиция арестовала 7 граждан.

В клубе «Гоу Эхед Иглас» уже успели извиниться за неподобающее поведение своих поклонников. Руководство осуждает их действие и обещает наказать всех виновных.


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