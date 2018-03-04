В Москве задержали фаната за пиротехнику на стадионе

Вчера, 23:17

Футбольных ультрасов задержали на поединке в Москве из-за пиротехники. Один из них устроил возгорание.

Сотрудники столичных правоохранительных органов сегодня заливали пеной из огнетушителя фальшфейер, зажженный болельщиком. В секторе с фанатами задержали больше 15 человек. Как сообщается в МВД, всех их доставили в полицейский участок, полиция проверяет их причастность к незаконным действиям, опрашиваются очевидцы и изучаются записи камер наблюдений. С лета минувшего года в РФ действуют жесткие нормы закон о фанатах на футболе. За грубое нарушение правил нарушителя могут оштрафовать на 20 000 рублей, также ему грозит 15 суток в тюремной камере.