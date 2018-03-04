Месси забил юбилейный 600-й гол в своей карьере

Вчера, 20:47

Ожидания болельщиков Лионеля Месси оправдались в матче против мадридского «Атлетико». Футболист стал автором яча на 26-й минуте поединка. Этот гол стал юбилейным 600-м в карьере Месси.

Аргентинский форвард «Барселоны» порадовал своих поклонником новым рекордом. На матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу Месси открыл счет на 26-й минуте соревнования. Истинные фанаты футболиста подсчитали, что гол стал уже 600-м в профессиональной карьере Лионеля. Примечательно, что 539 голов он забил в составе «Барселоны» и ещё 61 за сборную Аргентины.

В Сети даже образовался флешмоб с целью поздравления Месси с юбилейным мячом. Сам же автор 600-го гола скромно отмалчивается и не рассказывает об этом как о достижении.