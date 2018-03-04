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Вице-премьер РФ: в будущем стадионы будут оснащены крышами

Вчера, 20:23

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович прокомментировал игру «Спартака» и «Локомотива», сказав, что игра довольно хороша для таких жестких погодных условий. Также Дворкович высказал предположение, что в будущем все стадионы будут оснащены крышами.

Стоит напомнить, что воскресенье московские "Локомотив" и "Спартак" сыграли с ничейным счетом, матч проходил в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу. Вице-премьер сказал, что «Спартак» еще имеет возможность получить первенство. Несмотря на лидерство «Локомотива», «Спартак», "Зенит" и ЦСКА - его ближайшие конкуренты, способны сдвинуть его с первой турнирной строчки.


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