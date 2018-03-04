"Локомотив" и "Спартак" сегодня сыграли вничью

Вчера, 19:31

Сегодняшний матч в рамках 21-го тура чемпионата РФПЛ между ФК «Локомотив» и «Спартак» завершился вничью.

Сегодня в московском дерби футболисты из «Локомотива» и «Спартака» завершили матч вничью со счетом 0:0. Встреча состоялась в рамках 21-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги.

Из-за такого итога игры, «Спартак» сравнял свои очки с командой «Зенит» и ЦСКА, и благодаря другим показателям смог занять третью позицию турнирной таблицы с 38 баллами. «Локомотив» в очередной раз закрепил свое первенство на данном чемпионате, счет команды достиг 46 очков, и увеличил отрыв от расположенного на втором месте «Краснодара» до 7.