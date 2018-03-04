VistaNews.ru


"Локомотив" и "Спартак" сегодня сыграли вничью

Вчера, 19:31

Сегодняшний матч в рамках 21-го тура чемпионата РФПЛ между ФК «Локомотив» и «Спартак» завершился вничью.

Сегодня в московском дерби футболисты из «Локомотива» и «Спартака» завершили матч вничью со счетом 0:0. Встреча состоялась в рамках 21-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги.

Из-за такого итога игры, «Спартак» сравнял свои очки с командой «Зенит» и ЦСКА, и благодаря другим показателям смог занять третью позицию турнирной таблицы с 38 баллами. «Локомотив» в очередной раз закрепил свое первенство на данном чемпионате, счет команды достиг 46 очков, и увеличил отрыв от расположенного на втором месте «Краснодара» до 7.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.