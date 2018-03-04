Матчи Серии А Италии отменили из-за смерти капитана «Фиорентины» Астори

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Матчи 27-го тура чемпионата Италии по футболу, которые должны были состояться сегодня, 4 марта, в экстренном порядке отменены из-за внезапной смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори. 31-летний игрок «Скуадра Адзурры» найден мёртвым в гостиничном номере накануне поединка против «Удинезе».

Национальная федерация сообщила, что в связи с трагическим событием было принято решение о переносе всех воскресных встреч. Тем временем на смерть Асторе уже отреагировала Международная федерация футбола (FIFA). В микроблоге организации в Twitter появилась запись с соболезнованиями семье и друзьям защитника «Фиорентины». По данным итальянских масс-медиа, футболист умер во сне. Что явилось причиной смерти, пока не известно.

Напомним, информация о внезапной смерти Астори появилась сегодня днём. Его тело было найдено в гостиничном номере отеля в Удине, где сегодня должен был состояться поединок между «Фиорентиной» и местной «Удинезе».