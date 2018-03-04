Внезапно скончался футболист Астори, выступавший за сборную Италии

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Давиде Астори, выступавший за «Фиорентину» и сборную Италии, внезапно скончался. Тело 31-летнего защитника было найдено в номере отеля.

Это произошло в городе Удине. Туда "Фиорентина" прибыла для очередной игры Серии А. Как сообщается, смерть Астори произошла во сне.

Когда он утром не вышел из номера, его коллеги по команде забеспокоились. Они обнаружили его в кровати уже бездыханным.

Футболист носил в «Фиорентине» повязку капитана. Пресс-службой клуба его внезапная смерть уже подтверждена.

Других подробностей пока не сообщается.

В «Фиорентине» Астори появился в 2016 году. С тех пор он отыграл за клуб 110 матчей, забив три гола. За сборную Италии он выступал 14 раз, проведя в ворота соперника один гол.