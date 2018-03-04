Стадион "Локомотива" засыпало снегом перед игрой со "Спартаком"

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Стадион "Локомотива" завалило снегом перед смаой игрой со "Спартаком". Мощный снегопад поставил перед угрозой матч 21-го отбора РФПЛ "Локомотив" - "Спартак".

Возле домашнего стадиона железнодорожников упорно трудятся трактористы. За ночь в российской столице оказалось 9 см осадков. Как говорят прогнозы синоптиков, в ближайшее время снегопад не закончится. Сама встреча запланирована 4 марта на 16:30 по московскому времени. По традиции в составе локомотивцев участвовало много красно-белых футболистов, как и наоборот. До этого матча представители железнодорожников возглавляют турнирную таблицу. Они набрали 45 очков за пройденные 20 туров.