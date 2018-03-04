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«Зенит» получил извинения «Амкара» за хамство экс-футболиста Попова

Сегодня, 12:25

Футбольная команда Санкт-Петербурга «Зенит» получила неприятный осадок после поведения игрока Алексея Попова. Бывшая команда спортсмена «Амкар (г. Пермь) извинилась за непрофессиональное поведение хама.

Алексей Попов стал поводом для извинений «Амкара» перед «Зенитом». По предварительной информации в социальной сети «ВКонтакте», Попов позволил себе яростно и по-хамски комментировать игру команд.

«Мы приносим «Зениту» и его многочисленным поклонникам извинения за поступок Алексея», - сообщается в официальном обращении «Амкара».

Футбольный клуб не хотел бы проводить параллели между поведением Попова и игрой футболистов на поле с «Зенитом». Поединок завершился ничьей. Примечательно, что в матче футболисты «Зенита» получили две красные карточки.


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