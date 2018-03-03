Во время футбольного матча фанаты "Зенита" кинули фаер в сторону вратаря

Вчера, 21:20

Фанаты петербургского ФК "Зенит" бросили файер в голкипера футбольной команды "Амкара" Артура Нигматуллина. Произошло это во время матча, в двадцать первом туре чемпионата России по футболу.

На последних минутах матча в Нигматуллина влетел на большой скорости нападающий "Зенита" Антон Заболотный, после инцидента вратарю понадобилось некоторое время для того, чтобы нормализоваться и прийти в себя. Практически сразу со стороны трибун питерских болельщиков во вратаря посыпались денежные монеты, зажигалки, а также фаер.

Матч остановили, сотрудник МЧС ликвидировал возгорание на поле, и игру возобновили через некоторое время. Игра подошла к завершению со счетом 0:0. Питерский "Зенит" доигрывал в составе из девяти человек вследствие удаления с поля Александра Ерохина и Доменико Кришито. В "Амкаре" к окончанию встречи оставалось десять игроков, после удаления с поля защитника Николая Зайцева.

После завершения матча в пользу ничьей петербуржцы подвинулись со второй строчки турнирной таблицы, уступив место московскому «ЦСКА». К слову, сегодня, 3 марта, «ЦСКА» обыграл "Урал" со счетом 1:0. На данный момент в активе "Зенита" и ЦСКА числится по 38 очков, одними из лидеров оказались армейцы, они вырвались вперед, в счет большего количества побед.

Лидирует ФК "Локомотив", в его активе числится 45 очков.