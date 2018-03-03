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«Рубин» не может сменить юрлицо из-за Ахметова и Жемалетдинова

Сегодня, 10:42

Футбольный клуб «Рубин» не может перейти в новую форму собственности, сменив юрлицо, из-за Ильзата Ахметова и Рифата Жемалетдинова, которые отказались переподписать контракт с клубом.

Все дело в том, что агенты футболистов не хотят подписывать контракт на старых условиях. Игроки казанского клуба требуют гарантию для попадания в основной состав команды. Клуб не принимает их требования. Курбан Бердыев заинтересован в игроках, поэтому уговаривает руководство пойти на компромисс.

В казанской команде началась «эпидемия» у футболистов, которые не хотят подписывать контракт. Таким игроком, к примеру, является Максим Канунников , который планирует покинуть команду летом в качестве свободного агента, и уже сейчас подыскивает новый клуб.


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