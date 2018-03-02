Игрок «Реала» Модрич может пробыть в тюрьме 5 лет

Вчера, 20:41

Центральный полузащитник, защищающий цвета клуба «Реал Мадрид», Лука Модрич может пробыть в тюрьме 5 лет. Причиной этому является лжесвидетельство при даче показаний в суде по делу его финансовых махинациях.

Прокуроры Хорватии уверены, что известный футболист дал ложные показания в суде по делу бывшего президента загребского «Динамо» Здравко Мамича. В 2008 году состоялся переход из «Динамо Загреб» в лондонский «Тоттенхэм». Футболист заявил, что у него была договоренность о получении половины суммы его возможного трансфера, а она составила чуть больше 16 млн фунтов при переходе в стан шпор. Мамин обвиняется в похищении 17 млн долларов из бюджета клуба с 2008 года. Прокуроры сообщают, что не было никакого юридически подтвержденного документа о договоренности между Маминым и Модричем по поводу денег. А сделка была составлена задним числом при переходе игрока в лондонский клуб.

Сейчас Луке Модричу 32 года, в этом сезоне он сыграл 18 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Сейчас полузащитник крепкий игрок основы «Реал Мадрида».