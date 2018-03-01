В WADA объяснили влияние скандала с допингом на ЧМ-2018 по футболу в РФ

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В WADA объяснили, как скандал с допингом и российскими спортсменами может повлиять на проведение Чемпионата мира по футболу-2018 на территории РФ. По словам представителей ведомства, Россию в будущем могут лишить права проводить международные соревнования, но если оно уже запланировано, то отменять его никто не будет.

Международная комиссия и эксперты из WADA заявляют, что российское антидопинговое ведомство ещё не признали полностью соответствующим всем необходимым нормам и кодексам всемирного ведомства. То есть скандальное дело с допингом ещё расследуется. Это, скорее всего, в итоге приведёт к тому, что Россию лишат права на проведение спортивных соревнований международного класса. Представители WADA у прошлом уже заявляли о таком возможном варианте развития событий.

Однако, как сообщают СМИ ссылаясь на представителей WADA, вся эта история и возможное лишение РФ права проводить соревнования, никак не повлияет на уже запланированные международные мероприятия. В частности, Чемпионат мира по футболу-2018 будет проходить в данном государстве в любом случае.

В ФИФА же в свою очередь ранее сообщали, что для проведения этих соревнований с успехом нужно, чтобы совпало происходящее на поле, ТВ, транспорте и медицине. То есть предоставление спортсменам наилучших условий.