Футбольные фанаты смогут прийти на матчи ЧМ-2018 с наркотиками

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Футбольные фанаты смогут прийти на матчи Чемпионата мира-2018 с наркотическими препаратами, веществами и психотропными лекарствами, если у них будет рецепт врача.

Информация об этом сообщается пресс-службой оргкомитета «Россия-2018». В сообщении уточняется, что рецепты будут проверяться сотрудниками местных правоохранительных органов. Футбольные болельщики–иностранцы смогут привезти на территорию РФ пару сотен таких лекарств, которые в данном государстве полностью запрещены.

В оргкомитете отмечают, что эту процедуру регламентировали по всей территории ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Наркотические вещества и препараты, такие как кокаин, марихуана или амфетамин, смогут ввезти фанаты, у которых есть рецепт врача.

В правилах же FIFA прописано, что и иностранцы, и россияне смогут принести с собой на стадионы до семи различных лекарственных препаратов. Однако у человека должно быть максимум по одной упаковке каждого лекарства, если больший объем не предусмотренный рецептом врача.