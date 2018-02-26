Погребняк подал иск против Динамо за расторжение контракта

Вчера, 20:51

Нападающий из футбольной команды «Тосно» Павел Погребняк подал заявление с иском в Футбольный союз России (РФС) из-за преждевременного расторжения контракта с командой «Динамо». Об этом рассказал юрист популярного игрока Михаил Прокопец.

Пока что заявление только подано на рассмотрение и точное время заседания еще неизвестно. Юрист 34-летнего игрока надеется, что на рассмотрение дела у РФС уйдет не больше двух недель.

Напомним, что футбольный клуб «Динамо» в январе разорвал контракт с Павлом Погребняком. Договор должен был закончиться в конце июня 2018 года. Погребняк требует денежную компенсацию за разорванный контракт.

В феврале Погребняк стал членом футбольной команды «Тосно», заключив договор до конца этого года.