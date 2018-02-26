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«Ростов-Арену» в марте посетит уже седьмая инспекция FIFA

Вчера, 17:35

«Ростов-Арену» в марте посетит уже седьмая инспекция FIFA, которая проверит операционную деятельность стадиона во время ЧМ-2018.

 Уже седьмая по счету инспекция FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» посетит «Ростов-Арену» 2 марта. Эксперты в очередной раз проверят готовность спортивной площадки к проведению там чемпионата мира по футболу.

Игорь Гуськов, заместитель губернатора по Ростовской области, сообщил, что столицу посетит группа специалистов под руководством Алексея Сорокина и Колина Смита. В составе группы прибудут специалисты по проектированию стадионов, в области обеспечения безопасности, средств передвижения, логистики, специалисты по организации и проведению матчей, эксперты в сфере гостеприимства, телевидения и СМИ, специалисты по кадрам, организации продаж билетов, и в области маркетинга. Все они обсудят с руководством стадиона операционную работу на период чемпионата FIFA.

На организацию данного визита будет затрачено около 1,5 миллиона рублей.

После, делегация посетит площадку в Сочи «Фишт», и «Казань-Арену».


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