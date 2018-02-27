Питерский стадион вместе с «Лужниками» вошёл в ТОП-10 лучших арен мира

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Новый питерский стадион вошёл совместно с «Лужниками» в ТОП-10 спортивных арен, считающихся лучшими в мире.

Сообщили об этом эксперты, оценивающие качество данных спортивных сооружений по всему миру.

Сначала данной чести удостоились «Лужники». Там после масштабной реконструкции прошёл первый футбольный матч.

На этом стадионе оказались полностью убранными беговые дорожки и произошло обновление конструкций трибун арены. Таким образом, стадион стал исключительно футбольным.

Контрольным поединком там стало противостояние РФ – Аргентина. Этот матч должен был продемонстрировать степень готовности арены к принятию ЧМ-2018. В том числе его открытия и финала.

После этого, на данном поле прошли игры, которые принимал Кубок Конфедераций.

Российские стадионы после их «опробования» вошли в «топовую» десятку.

Там такие арены, как турецкая в Анкаре. За ней следует мадридский стадион и ещё одно поле в Турции. Оно принадлежит «Газиантепу».

Критериями оценки считаются такие показатели, как функциональность, ценность архитектурного исполнения и интерес инвесторов.

Рейтинги стадионов начали проводиться с 2012 года. В ходе их проведения, стали учитывать мнения не только экспертов, но и болельщиков.

Это привело к тому, что арена, на которой выступает «Спартак», стала третьей в 2016 году. Годом позднее этой чести удостоился стадион «Краснодара».