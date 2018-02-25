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Футболист Насри получил годовую дисквалификацию за допинг

Сегодня, 11:08

Футболист Самир Насри, ранее выступавший за сборную Франции, получил годовую дисквалификацию за допинг. Официальное объявление об этом будет сделано дисциплинарным комитетом УЕФА 26 февраля.

В то же время решение о наказании 30-летнего спортсмена данное ведомство уже приняло. После того, как о его махинациях стало известным, Насри направил в УЕФА обращение, чтобы для него было сделано исключение по терапевтическим показателям.

Таким образом, он надеялся на получение задним числом «индульгенции» на переливание крови, проведённое тайным образом в Лос-Анджелесе в конце 2016 года. Подобные процедуры WADA строго запрещает, поскольку они могут скрыть следы применения допинг-препаратов.

Когда это стала известным, футболист обратился в УЕФА, но получил отказ организации в признании правомерности его действий. Тогда он с аналогичной просьбой вышел к представителям Спортивного арбитражного суда. Те также отклонили его апелляцию.

После этого и последовал окончательный вердикт.

Насри известен своими играми за «Севилью», «Манчестер Сити» и «Арсенал». В футболке сборной Франции Насри провёл 41 игру, отметившись при этом в воротах соперников пятью голами.

Его последним клубом был «Антальяспор» (Турция). После того, как о допинг-скандале стало известно, он 31 января расторг контракт с футболистом.


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