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Мэр Бильбао попросил фанатов "Спартака" не приезжать в их город

Сегодня, 21:10

Глава Бильбао предупредил футбольных фанатов команды «Спартак» о том, что им больше не нужно приезжать на соревнования. В процессе конфликта болельщиков погиб сотрудники местной полиции.

Представитель мэрии Бульбао Хуан Мари Абурто в социальной сети обратился ко всем болельщикам футбольного клуба «Спартак». Он попросил больше никого не приезжать в город, так как власти Бильбао совершенно не хотят видеть данную категорию людей. По словам Хуан Мари, тот, кто причастен к лишению жизни сотрудника полиции, прибывшего на охрану правопорядка в рамках стадиона, будет строго наказан.

Мэр Бильбао уверен, что скоро подозреваемый будет разоблачен и справедливость восторжествует. Матч, который сыграли в Бильбао две команды «Атлетик» и «Спартак», закончился с финальным счетом 1:2. Перед стартом игры поклонники игроков сошлись в драке, в процессе которой погиб полицейский.


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