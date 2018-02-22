VistaNews.ru


«Локомотив» высказал нежелание играть против своих соотечественников

Вчера, 23:00

Президент футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус высказал нежелание встречаться в футбольных матчах со своими соотечественниками.

Как известно, «Локомотив», обойдя французский клуб «Ницца», попали в 1/16 финала Лиги Европы. Свое нежелание играть с 1/16 финала с российскими футбольными клубами Илья Геркус объясняет тем, что они и так часто встречаются в товарищеских матчах. Илья Геркус отметил, что проход в 1/16 финала и хорошая посещаемость матча в непогоду очень помогла игрокам выйти в следующий этап. Жеребьёвка команд пройдет в эту пятницу 23 февраля.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.