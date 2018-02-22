«Локомотив» высказал нежелание играть против своих соотечественников

Вчера, 23:00

Президент футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус высказал нежелание встречаться в футбольных матчах со своими соотечественниками.

Как известно, «Локомотив», обойдя французский клуб «Ницца», попали в 1/16 финала Лиги Европы. Свое нежелание играть с 1/16 финала с российскими футбольными клубами Илья Геркус объясняет тем, что они и так часто встречаются в товарищеских матчах. Илья Геркус отметил, что проход в 1/16 финала и хорошая посещаемость матча в непогоду очень помогла игрокам выйти в следующий этап. Жеребьёвка команд пройдет в эту пятницу 23 февраля.