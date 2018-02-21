Тибо Куртуа опроверг слухи о своем переходе в "Реал"

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Голкипер лондонского ФК "Челси" Тибо Куртуа отреагировал на слухи о своем якобы переходе в ФК Мадрида "Реал", объяснив свои слова про нахождение его "сердца в Мадриде".

После сказанной фразы Куртуа о том, что его сердце находится в Мадриде, фанаты начали думать, что этим самым спортсмен намекает на свой переход в ФК "Реал".

Однако футболист опроверг эти слухи, объяснив, что на самом деле он имел в виду то, что очень скучает за своей семьей, которая живет в Мадриде. Разрывать контракт с "Челси" он не намерен. Наоборот, на данный момент ведет переговоры о его продлении.