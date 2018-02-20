VistaNews.ru


Из колоний Казани на время ЧМ-2018 вывезут всех фигурантов громких дел

Сегодня, 20:15

Стало известно, что во время проведения ЧМ по футболу 2018 из российских городов, которые примут гостей турнира, вывезут всех главных фигур громких дел, которые заключены в СИЗО или колониях.

По сообщению власти, это всего лишь мера предосторожности, чтобы в городе не возникло никаких бунтов, а также чтобы не привлекать внимание журналистов к России. Эта информация засекречена, так что о месте пребывания заключенных будет известно только в день перевозки. Уточняется, что фигурантов громких дел будут вывозить не только из ближайших тюрем, но и за 100 километров от городов. В Екатеринбурге в дни Чемпионата мира 2018 будут обеспечены все меры предосторожности, а в Калининграде уменьшат конвоирование лиц в случае необходимости.

Нужно подчеркнуть, что рядом с «Казань Ареной» расположены три колонии, всего в восьми километрах от стадиона.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. По итогам жеребьевки в Казани будут играть восемь национальных сборных: Германия против сборной Северной Кореи, Польша сыграет против Колумбии, Франция с Австралией и Испания выступит против игроков сборной из Ирана.

В Казани во время турнира будут находиться Япония и Австралия, в деревне Медведково будут жить колумбийские футболисты.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.