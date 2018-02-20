Из колоний Казани на время ЧМ-2018 вывезут всех фигурантов громких дел

Сегодня, 20:15

Стало известно, что во время проведения ЧМ по футболу 2018 из российских городов, которые примут гостей турнира, вывезут всех главных фигур громких дел, которые заключены в СИЗО или колониях.

По сообщению власти, это всего лишь мера предосторожности, чтобы в городе не возникло никаких бунтов, а также чтобы не привлекать внимание журналистов к России. Эта информация засекречена, так что о месте пребывания заключенных будет известно только в день перевозки. Уточняется, что фигурантов громких дел будут вывозить не только из ближайших тюрем, но и за 100 километров от городов. В Екатеринбурге в дни Чемпионата мира 2018 будут обеспечены все меры предосторожности, а в Калининграде уменьшат конвоирование лиц в случае необходимости.

Нужно подчеркнуть, что рядом с «Казань Ареной» расположены три колонии, всего в восьми километрах от стадиона.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. По итогам жеребьевки в Казани будут играть восемь национальных сборных: Германия против сборной Северной Кореи, Польша сыграет против Колумбии, Франция с Австралией и Испания выступит против игроков сборной из Ирана.

В Казани во время турнира будут находиться Япония и Австралия, в деревне Медведково будут жить колумбийские футболисты.