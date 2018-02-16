Опубликовано видео VIP-ложи «Ростов-Арены» за 200 тысяч рублей

Вчера, 20:34

Футбольные болельщики из Ростова-на-Дону широко обсуждают видео, опубликованное в Сети их земляком. На кадрах можно насладиться зрелищем VIP-лож на стадионе «Ростов-Арена», которые можно снять на время матча «всего» за 200 тысяч рублей.

Действительно, комфорт лож впечатляет, так же, как и размах, совмещенный с максимальной роскошью. Стеклянные стены, мягкие кресла, просторные столы, которые во время матча можно заполнить большим количеством изысканных яств и дорогих напитков. Конечно же, великолепный обзор футбольного поля. Огромные плазмы на стенах продемонстрируют повторы лучших эпизодов матча.

Пользователи, обсуждая видео, сошлись во мнении, что такая роскошь просто неприлична для настоящего болельщика и преданного поклонника футбола. Тем более что 200 тысяч рублей - это средняя годовая заплата ростовского бюджетника. Некоторые комментаторы упрекнули собеседников в зависти, напомнив, что в престижной ложе есть и скромные апартаменты всего за 75 тысяч рублей.