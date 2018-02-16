Федун считает шансы "Спартака" на победу в Бильбао реальными

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Глава совета директоров ФК «Спартак» Андрей Федун не оставляет надежду на то, что его команда еще «даст форы» в ответном матче. Он уверен, что у футболистов есть все шансы на достойную победу, даже если вокруг все чужестранное.

Матч, который состоялся недавно между «Спартаком» и «Атлетиком», закончился победой гостей. Они исправно обыграли на домашнем стадионе соперников и получили полный триумф. Ответное состязание между этими же коллективами назначено на 22 февраля.

Теперь же игра пройдет на стадионе в Бильбао. По словам Андрея Федуна, у «Спартака» есть шансы, но как ребята покажут себя в игре – остается тайной, ведь всякие обстоятельства бывают. Также разные и соревнования. Процесс может проходить очень накаленно и нет результата, но бывает, что все дается легко.