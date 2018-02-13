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FIFA зафиксировала в мире 250 случаев незаконных продаж билетов на ЧМ-2018

Сегодня, 17:07

Комиссия Международной федерации футбола (FIFA) зафиксировала по всему миру 250 случаев нарушений правил продаж билетов на матчи Чемпионата мира 2018 года в России. Как итог, организация будет более тщательно следить за реализацией пропусков на игры мундиаля.

Сложившуюся ситуацию с незаконной продажей билетов на матчи ЧМ-2018 прокомментировал Алексей Швецов, занимающий в FIFA должность советника по вопросам защиты бренда. Из 250 мировых случаев противоправной реализации пропусков на игры мундиаля 40 зафиксированы в России, заявил эксперт. Также Шевцов напомнил всем поклонникам футбола, что приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 в России можно исключительно на официальном сайте FIFA.

Дабы избежать роста количества незаконных продаж пропусков на мундиаль, Международная федерация футбола начнет более тщательно отслеживать деятельность интернет-торговцев.


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