Федерация футбола представила мяч финала Лиги чемпионов

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Сегодня, 12 февраля, футбольная федерация Лиги чемпионов продемонстрировала официальный футбольный мяч для финальной игры. Напомним, что матч состоится 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».

УЕФА (UEFA Champions League) является самым престижным футбольным турниром Европы. Следует упомянуть, что этап плэйофф лиги чемпионов по футболу начнется 13 февраля. Команды, вышедшие из групп, сыграют первые матчи друг с другом. Ответные игры состоятся в марте.

В 1/8 финальной игры Лиги чемпионов по футболу войдут следующие команды: «Базель» сыграет с «Манчестер Сити», «Ювентус» вместе с «Тоттенхэм Хотспур», «Реал» будет соревноваться с «ПСЖ», «Порту» с командой «Ливерпуль», «Бавария» с «Бешикташ», «Челси» с «Барселоной», «Шахтёр» посоревнуется с командой «Рома», а «Севилья» вместе с «Манчестер Юнайтед».