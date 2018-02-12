Финал по мини-футболу закончился скандалом в Белгородской области

Сегодня, 16:02

В Северном, на финале чемпионата по мини-футболу, команде «Кристалл-Белгород» присудили техническую победу, так как соперники покинули игровую площадку в знак протеста.

В поселке Северный в Белгородской области состоялся чемпионат по мини-футболу, который стартовал в конце февраля. А 11 февраля состоялся финал, в котором соревновались две сильнейшие команды: «Кристалл-Белгород» и «Зодиака» из Северного, которые являются хозяевами площадки. В ключевом матче судья назначил пенальти в ворота хозяев, однако футболисты не согласились с таким решением судью, в связи с чем в полоном составе покинули зал.

Согласно правилам, команде «Зодиак» было присуждено техническое поражение, они проиграли со счетом 5:0.

В итоге, на первом месте оказалась команда «Кристалл-Белгород», которая одержала победу во всех трех матчах с общим счетом 13:4, серебро досталось команде «Городское такси», ну а бронзу завоевали футболисты из команды «Зодиак».