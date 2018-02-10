Пермский «Амкар» выбирает самую красивую болельщицу

Вчера, 19:55

Руководство пермского футбольного клуба «Амкар» объявило о старте голосования за жительницу города, красавицу и болельщицу, которая удостоится почетного титула «Мисс Амкар» этого года. В настоящее время определены 28 финалисток, которые и будут собирать голоса футбольных фанатов.

В Перми к выборам отнеслись серьезно и ответственно. Фотографии финалисток размещены на официальном сайте клуба. Теперь дело за болельщиками, которые хотят видеть в претендентках не только красоту, но и позитив, который принесет «Амкару» удачу. Счастливый талисман в предстоящем сезоне очень пригодится пермским футболистам.

После того, как со своим выбором определятся фанаты, настанет очередь игроков клуба. Начиная с 16 февраля, они будут определять самую достойную девушку из 20 оставшихся претенденток. В начале весны все решится и «Мисс Амкар» будет определена. На сегодня лидером является ученица 10 класса местной школы Аня Кротова, за которую уже отдано 312 голосов.