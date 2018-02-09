Жигулев заключил контракт с "Тосно" до конца сезона

Вчера, 19:13

Согласно сведениям пресс-службы команды Краснодара, 9 февраля дошла информация, что «Тосно» арендует полузащитника до конца сезона. Илья Жигулев является игроком футбольного клуба «Краснодар».

Игрок сможет присоединиться к команде уже 15 февраля на сборах в Турции. 22-летний Илья Жигулев является капитаном молодежной сборной Российской Федерации. Он принимал участие в восьми матчах текущего сезона.

Футбольный клуб «Тосно» с 20-ю очками занимает 14-е место в списке чемпионата России. Первый официальный матч этого года состоится четвертого марта в гостях к «СКА - Хабаровск» в 21-м туре национального первенства. Илья Жигулев позиционируется как весьма перспективный игрок в команде сборной России.