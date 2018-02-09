VistaNews.ru


В сеть просочилось фото президента ФК «Рубио Нью» с голым любовником

Сегодня, 13:51

Интернет взорвало появление интимной фотографии Антонио Гонсалеса, руководящего парагвайским футбольным клубом «Рубио Нью», на которой он запечатлен с обнаженным любовником. Партнером бизнесмена оказался футболист Габриэль Кабальеро.

Как только снимок просочился в сеть, журналисты моментально разыскали Антонио Гонсалеса, дабы он прокомментировал скандальную новость. Владельцу парагвайского футбольного клуба «Рубио Нью» ничего не оставалось, как признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации. Следом каминг-аут совершил и партнер бизнесмена Габриэль Кабальеро, играющий за все ту же команду. К слову, сейчас скандальная пара поссорилась.

«Этот человек является особенным для меня. Я обеспечил его автомобилями, деньгами и роскошной жизнью. Однако сейчас Габриэль для меня – аферист и предатель», - заявил Гонсалес.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.