В сеть просочилось фото президента ФК «Рубио Нью» с голым любовником

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Интернет взорвало появление интимной фотографии Антонио Гонсалеса, руководящего парагвайским футбольным клубом «Рубио Нью», на которой он запечатлен с обнаженным любовником. Партнером бизнесмена оказался футболист Габриэль Кабальеро.

Как только снимок просочился в сеть, журналисты моментально разыскали Антонио Гонсалеса, дабы он прокомментировал скандальную новость. Владельцу парагвайского футбольного клуба «Рубио Нью» ничего не оставалось, как признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации. Следом каминг-аут совершил и партнер бизнесмена Габриэль Кабальеро, играющий за все ту же команду. К слову, сейчас скандальная пара поссорилась.

«Этот человек является особенным для меня. Я обеспечил его автомобилями, деньгами и роскошной жизнью. Однако сейчас Габриэль для меня – аферист и предатель», - заявил Гонсалес.