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Президент ФИФА выступил за использование видеоповторов на ЧМ-2018

Вчера, 19:24

Джанни Инфантино, президент ФИФА, рассказал о том, что в организации планируется ввести систему видеопомощи для арбитров. Решение об использовании видеоповторов на ЧМ-2018 планируют принять 3 марта.

Инфантино сообщил, что в этом году они не могут позволить себе ситуации, в которых зрители могут видеть ошибку, совершенную арбитром во время матчей. А судья будет единственным человеком, который узнает об оплошности арбитра в последнюю очередь. Поэтому организация хочет помочь рефери в его нелегкой работе.

Также, что касается чемпионата 2018, подготовка к нему идет полным ходом. В Российской Федерации очень много красивых стадионов, гостиниц, аэропортов и инфраструктура. Джанни Инфантино высказал свое мнение о том, что летом весь мир сможет увидеть, что Россия очень дружелюбная страна, которая желает насладиться футбольным праздником вместе со всеми. Этим летом футбольные болельщики увидят поистине грандиозный чемпионат мира во всей истории футбола.


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