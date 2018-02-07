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Парник для газона на стадионе "Самара-Арена" развалился

Вчера, 21:37

Парник для газона, который построили на стадионе «Самара-Арена», оказался полностью разрушенным. В результате падения каркаса никто не пострадал.

Причиной разрушения парника для обустройства газона на поле стадиона «Самара-Арена» стал большой слой снега. В результате резкой перемены температуры воздуха произошло таяние под опорами. От нависшей массы конструкция не выдержала и обрушилась. К счастью, пострадавших при падении не зафиксировано.

Стадион в Самаре был подготовлен к началу ЧМ-2018 досрочно. Для этого власти региона выделили довольно внушительную сумму денег из бюджета. Но погодные условия решили иначе. От воздействия температур и осадков конструкции парника для укладки шарового газона на площадке поломались и упали. Теперь, как только погода даст нормальные условия, сотрудники спорткомплекса будут восстанавливать все, что было испорчено.


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