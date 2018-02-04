Дугласа поймали на допинге через два года после игры в составе «Динамо»

Вчера, 20:30

Как сказали российские футбольные функционеры после новости о положительной пробе Дугласа – «Повезло». Действительно, через два года после ухода из основного состава московского «Динамо» португалец Дуглас был пойман на употреблении допинга.

Хавбек, неплохо проявивший себя в составе бело-голубых на протяжении двух сезонов, естественно отрицает свою причастность к употреблению стимулирующих препаратов. Тем более, что футбол не тот вид спорта, где допинг влияет на конечный результат. Тем не менее, мировые средства массовой информации сегодня широко осветили положительный результат допинг-теста Дугласа.

Сам футболист, который провел немало матчей за цвета мировых футбольных грантов, признается, что он находится в шоке. Он употреблял лишь те препараты, которые рекомендовал личный врач. Поэтому ни он, ни доктор не знали, что специалисты WADA в один, только им известный момент, признают препарат допингом. Российские пользователи уже посочувствовали Дугласу, примерявшему «футболку» олимпийцев из РФ.