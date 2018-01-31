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Гамура: Артем Дзюба встал на правильный путь

Вчера, 20:26

Экс-тренер команды «Ростов» Игорь Гамула высказал свое мнение по факту перехода Артема Дзюбы в «Арсенал». Он уверен, что спортсмен сделал все правильно и скоро начнет забивать противникам голы.

По словам Игоря Гамуры, Артем Дзюба прекрасный мастер футбола, он идеальный защитник. Просто для разворота его потенциала, парню нужно время. За некоторый срок он обретет твердую уверенность в себе, как участник нового коллектива, и начнет забивать голы практически в каждом матче.

Это уже происходило, когда Дзюба раньше менял свой коллектив, ухода в команду «Ростова». Экс-тренер «Ростова» Гамура сам неоднократно убеждался в такой особенности спортсменов. Так что нельзя терять веру в Дзюбу, он еще сможет доказать всем правильность своего выбора, просто для этого нужно немного подождать.


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