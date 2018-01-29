Форвард "Баварии" Сандро Вагнер забил гол пенисом

Сегодня, 15:42

Новый нападающий футбольного клуба "Бавария" Сандро Вагнер свой первый, после возвращения в мюнхенский клуб, гол забил пенисом.

Вагнер поделился впечатлениями от прошедшего матча "Баварии" и "Хоффенхайму", высказав, как здорово оказаться в родной команде и забить гол своей "лучшей частью", а именно пенисом. Также он искренне считает себя лучшим форвардом Германии.

Запасной нападающий заменил своего коллегу на 84-й минуте матча и уже спустя 6 минут забил гол. Кстати, в клубе соперников, "Хоффенхайме" он проиграл почти два сезона, но позже возвратился в родную "Баварию", которая и воспитала из него спортсмена.