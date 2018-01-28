«Челси» разгромил «Ньюкасл» благодаря дублю Миши Батшуайи

Вчера, 21:44

Футбольный клуб «Челси» в матче с «Ньюкасл Юнайтед» разгромил его в 1/16 финала Кубка Англии, завершив игру со счетом 3:0. Два раза гол в первом тайме забил Миши Батшуайи, а третий мяч был оформлен Маркос Алонсо.

Такую крупную победу прокомментировал форвард «Челси» Миши Батшуайи, отметив, что очень рад такому результату его команды. Сам он постоянно тренируется, работает ежедневно, и использует каждый шанс для того, чтобы проявить себя и помочь команде. О планах на будущее он ничего не сообщил, сказав лишь, что с этим вопросом необходимо обратиться к тренеру.

В свою очередь тренер футбольного клуба Антонио Конте также прокомментировал такую крупную победу, отметив, что если учесть игру соперников, можно сказать, что матч был хороший. По его словам, матчи Кубка всегда довольно напряженные, особенно при встрече клубов из Премьер-Лиги. Также он похвалил Педро и Азару, которые задали достойный темп атакам.

В следующем матче Кубка Англии соперник «Челси» будет определен при помощи жеребьевки.