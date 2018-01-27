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МВД открыло дело по мировому договору М'Вила и "Динамо"

Сегодня, 15:10

МВД открыло дело в сторону мирового соглашения полузащитника М'Вила и московского "Динамо". Об этом заявляет председатель ВФСО клуба Владимир Стрижалковский.

"Сейчас выполянются следственные работы. Было возбуждено немало уголовных производств, которые уже находятся на рассмотрении. Существуют сделки доследственной проверки. Обьяснять всех подробности я не имею права", - ссобщил председатель клуба.

На данный момент М'Вила является игроком команды "Сент-Этьена". Контракт был подписан с московским "Динамо" в 2015 году. Когда сменилась дирекция, организация решила не покупать игрока, и в позапрошлом году подписала с ним мировое соглашение, согласно которому было выплачено 900 тысяч евро.


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