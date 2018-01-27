Роналду позитивно оценил свою внешность после травмы лица

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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду дал интервью Marca. Футболист рассказал, что ничего страшного в его травме лица нет и он по-прежнему красив. Повреждение Роналду получил в матче против «Депортиво».

Издание Marca подтверждает слова нападающего игрока команды «Реал» о том, что ситуация с повреждением лица у футболиста исчерпана. Роналду дал интервью, которое стало оценкой произошедшего. Криштиану виновных не ищет, он знает, что его хотят убрать с поля любой ценой. Иногда цена высокая, но такова игра. В спорте, по мнению футболиста, не бывет все гладко и ровно. На данный момент он оценивает характер нанесенной травмы как незначительный.

«Я по-прежнему счастлив и красив», - так оценил свою внешность после травмы лица Криштиану Роналду.

Инцидент произошол во время поединка с командой «Депортиво».