ФК «Арсенал» начнёт продвигать криптовалютный стартап

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Английский футбольный клуб «Арсенал» начнёт продвигать криптовалютный стартап. Руководство организации уже успело даже подписать соответствующее соглашение.

В данном случае речь идёт о стартапе CashBet. В ближайшее время он собирается выйти на ICO. Это необходимо для привлечения от 40 до 70 миллионов долларов США инвестиций, которые уйдут на создание программного обеспечения. Последнее позволит размещать криптовалютные ставки на различные онлайн-игры при помощи приложения для смартфонов.

Сделка ФК «Арсенал» делает его первым в мире крупным клубом, который стал официальным партнёром криптовалюты. Об этом заявляют представители CashBet.

Уточняется, что «Арсенал» будет заниматься продвижением организации как спонсор, более точных данных пока что не предоставляется. В Сеть уже попал снимок, на котором запечатлены три игрока футбольного клуба с футболкой с принтом в руках. Также известно, что рекламу CashBet разместят на стадионе Эмирейтс, а сама организация будет использовать бренд «Арсенал» для продвижения самих себя.